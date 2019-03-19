Перекресток в центре закроют на месяц

Движение транспорта через перекресток ул. Пушкинская - ул. Короленко ограничено до 14 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано со строительством подземного пешеходного перехода от станции метро "Площадь Конституции" к строящемуся многофункциональному комплексу по ул. Пушкинской, 2.

На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Кроме того, с 18 марта по 14 апреля изменили маршрут движения ряд автобусов:

— №249э и 269э будут объезжать закрытый участок так: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

— №251э: пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту;

— осуществлять высадку/посадку пассажиров автобусы будут на остановке "Переулок Спартаковский".

Источник: sq.com.ua

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