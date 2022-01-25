Перекресток в районе Центрального рынка закрыли до конца года

В районе Центрального рынка до конца года окажется частично закрыт для транспорта и пешеходов. Так, с 24 января по 31 декабря движение транспорта будет ограничено в районе здания №2/4 по ул. Коцарской - на пересечении с ул. Рождественской.

Также часть улицы закроют для движения пешеходов. Обойти участок можно с противоположной стороны данных улиц.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией фасада этого здания.

Напомним, харьковчане недовольны припаркованными на Сумской машинами и требуют их эвакуировать. По мнению горожан, из-за припаркованных на Сумской машин образуются пробки. Петиция к мэрии с предложением обратить внимание на этот вопрос и обеспечить эвакуацию стоящих вдоль улицы автомобилей зарегистрирована на сайте горсовета.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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