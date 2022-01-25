Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 141

Перекресток в районе Центрального рынка закрыли до конца года

Перекресток в районе Центрального рынка закрыли до конца года

В районе Центрального рынка до конца года окажется частично закрыт для транспорта и пешеходов. Так, с 24 января по 31 декабря движение транспорта будет ограничено в районе здания №2/4 по ул. Коцарской - на пересечении с ул. Рождественской.

Также часть улицы закроют для движения пешеходов. Обойти участок можно с противоположной стороны данных улиц.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией фасада этого здания.

Напомним, харьковчане недовольны припаркованными на Сумской машинами и требуют их эвакуировать. По мнению горожан, из-за припаркованных на Сумской машин образуются пробки. Петиция к мэрии с предложением обратить внимание на этот вопрос и обеспечить эвакуацию стоящих вдоль улицы автомобилей зарегистрирована на сайте горсовета.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской ОГА рассказали, сколько заплатят спортсменам за медали зимней Олимпиады
Сегодня 07:10    63
Вимагав гроші у неповнолітнього – затримано поліцейського (ФОТО)
Сегодня 06:44    90
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    101
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    192
На Харківщині занедбану будівлю перетворюють на новий завод ліфтового обладнання
24.01.2022 09:03    444
Харьковский музыкант стал лауреатом американской премии (ФОТО)
24.01.2022 08:37    300
Харьковская область на третьем месте по количеству вакансий
24.01.2022 08:10    285
В Харькове пропала несовершеннолетняя девушка (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
24.01.2022 07:44    668
Цены на овощи и фрукты стремительно растут
24.01.2022 07:18    282
Харьковский рыбоохранный патруль призвал сообщать об удушье рыбы
24.01.2022 06:51    195
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 