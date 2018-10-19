Перекрытые улицы Харькова

Движение транспорта по бульвару Юрьева, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 8:00 до 21:00 завтра, 19 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Петра Григоренко, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.

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Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, будет ограничено с 8:00 19 октября до 16:00 19 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по ликвидации дефекта на трубопроводе теплосетей.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник: city.kharkov.ua

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