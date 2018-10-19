Перекрытые улицы Харькова
Движение транспорта по бульвару Юрьева, на участке от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 8:00 до 21:00 завтра, 19 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Петра Григоренко, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.
-----
Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Чернышевской до ул. Сумской, будет ограничено с 8:00 19 октября до 16:00 19 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами по ликвидации дефекта на трубопроводе теплосетей.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Источник: city.kharkov.ua