Переулок Каплуновский на месяц перекроют для транспорта

Движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизер до ул. Искусств, будет запрещено с 8:00 22 октября до 17:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в пер. Каплуновском.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Пушкинской, Багалея, Кирпичева.

Агентство Телевидения Новости