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Переулок в центре города из-за ремонта перекрыт до середины августа
Движение транспорта по пер. Классическому, на участке от ул. Клочковской до ул. Рымарской, запрещено до 16 августа.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.
На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.
Ранее движение планировали возобновить 31 июля.
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