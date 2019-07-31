Транспорт
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Переулок в центре города из-за ремонта перекрыт до середины августа

Переулок в центре города из-за ремонта перекрыт до середины августа

Движение транспорта по пер. Классическому, на участке от ул. Клочковской до ул. Рымарской, запрещено до 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.

Ранее движение планировали возобновить 31 июля.

 

Агентство Телевидения Новости

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