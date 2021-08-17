По части Московского проспекта ограничат движение транспорта

По части Московского проспекта 18 августа днем ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, движение транспорта по пр. Московскому на участке от ул. Богдана Хмельницкого до пл. Фейербаха при движении в сторону центра города в этот день будет ограничено с 7:00 до 21:00.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с укладкой верхнего слоя асфальта на проезжей части Московского проспекта.

Кроме того, с 7:00 до 21:00 19 августа будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пл. Фейербаха до ул. Богдана Хмельницкого при движении от центра города.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 7:00 до 21:00 18 и 19 августа будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому и пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской.

В связи с этим трамвай №6 будет курсировать по такому маршруту: разворотный круг «602 микрорайон» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.

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