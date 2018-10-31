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По Харьковскому шоссе в Киеве снова ездит транспорт

По Харьковскому шоссе в Киеве снова ездит транспорт

В Киеве восстановлено движение автомобилей по Харьковскому шоссе, которое перекрывали жители двух многоэтажек. 

Об этом сообщает ТСН со сссылкой на пресс-службу КМДА. 

Так, в 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам. При этом, чиновники продолжают координировать процесс возобновления поставок электроэнергии в дома 19 и 19А на улице Харьковское шоссе. 

"Эти дома относятся к группе проблемных жилых комплексов, построенных предприятиями Анатолия Войцеховского. Здесь не выполнены технические условия, в частности, касающиеся необходимой электромощности для дома. Объекты получают электроэнергию по временным договорам ", - отмечается в заявлении.

Напомним, из-за акции Левый берег Киева встал в пробках, даже пришлось менять маршруты общественного транспорта. 

Агентство Телевидения Новости

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