По Харьковскому шоссе в Киеве снова ездит транспорт

В Киеве восстановлено движение автомобилей по Харьковскому шоссе, которое перекрывали жители двух многоэтажек.

Об этом сообщает ТСН со сссылкой на пресс-службу КМДА.

Так, в 14:20 восстановлено движение автобусов маршрутов 42, 45, 51, 63, 115 по своим схемам. При этом, чиновники продолжают координировать процесс возобновления поставок электроэнергии в дома 19 и 19А на улице Харьковское шоссе.

"Эти дома относятся к группе проблемных жилых комплексов, построенных предприятиями Анатолия Войцеховского. Здесь не выполнены технические условия, в частности, касающиеся необходимой электромощности для дома. Объекты получают электроэнергию по временным договорам ", - отмечается в заявлении.

Напомним, из-за акции Левый берег Киева встал в пробках, даже пришлось менять маршруты общественного транспорта.

Агентство Телевидения Новости