По маршруту Харьков — Изюм поехали полноценные электропоезда

До сегодняшнего дня, пока продолжалось восстановление инфраструктуры и ремонт контактной сети, железнодорожное сообщение обеспечивалось рельсовыми автобусами.

По этому маршруту курсируют две пары поездов:

№6403 Харьков-Пасс. - Изюм (отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Изюм в 10:54); №6404 Изюм - Харьков-Пас. (отправление из Изюма в 16:53, прибытие в Харьков в 20:48);

№6426 Изюм — Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11:10, прибытие в Харьков в 15:29); №6427 Харьков-Левада — Изюм (отправление из Харькова в 11:58, прибытие в Изюм в 16:37).

Замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров.

Джерело: https://t.me/vekha/52875

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