Под Днепром перекрыли автотрассу на Харьков

Под Днепром перекрыта трасса на Харьков. Полицейские автомобили закрыли въезд на трассу М29 в районе села Вольное.

Как сообщает местное издание Наше Місто, трасса перекрыта для всех.

Сотрудники полиции не пропускают грузовики и легковушки. Ограждениями закрыли въезд, а тем, кто хочет проехать, советуют воспользоваться старой трассой.

По словам водителей, проехать трудно, никаких опознавательных знаков — нет.

«О перекрытии узнал только спустя 10 минут простоя. А там полицейские машины поперёк дороги. Копы нас развернули, мол, воспользуйтесь старой объездной, — рассказывает корреспонденту издания водитель Андрей.

Причины перекрытия автодороги выясняются.

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