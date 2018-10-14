Под Харьковом на железнодорожной станции ремонтируют платформу

В региональном филиале Южной железной дороги ОАО «Укрзализныця» ремонтируют высокую островную платформу на остановке станции Артемовка.

Об этом сообщает издание Магистраль.

Здесь ежесуточно курсирует около 50 пригородных поездов, соединяющих Артемовку со станциями Лозовая, Харьков, Змиев, Красноград, Дубовое.

Возведенная в 1986 году пассажирская платформа исчерпала свой срок эксплуатации, а покрытие конструкции иногда создавало неудобства для посадки и высадки пассажиров.

Восстановительные работы на платформе строители начали 18 сентября.

Сейчас харьковские специалисты уже выполнили 60% от запланированного, в частности, демонтировали часть старой платформы и смонтировали новые подпорные балки, плиты перекрытия и тому подобное.

К концу октября планируют завершить весь комплекс ремонтных работ.

Агентство Телевидения Новости