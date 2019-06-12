Появился еще один поезд в Одессу

ПАО «Укрзалiзниця» назначило еще один сезонный дополнительный ночной скорый поезд № 234/233 сообщением Одесса – Харьков – Одесса.

Поезд, по информации официального сайта ведомства, будет курсировать через день. Со станции Одесса-Главная поезд № 234 будет уходить в 23.39 с 15 июня по 5 июля по нечетным числам и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 13.45 с 16 июня по 6 июля по четным.

Обратно со станции Харьков-Пассажирский поезд № 233 будет отправляться в 14.43 с 16 июня по 6 июля по четным числам и прибывать на станцию Одесса-Главная в 5.03 с 17 июня по 7 июля по нечетным. В пути следования поезд будет останавливаться на станциях Полтава-Южная, Кременчуг-Пассажирский, Павлыш, Знаменка-Пассажирская, Кропивницкий, Плетеный Ташлык (только по пути из Одессы), Новоукраинка, Помошная, Южноукраинская, Вознесенск. Это уже шестой скорый поезд, который будет нынешним летом соединять Харьков и Одессу. Напомним, что доехать до этого черноморского города и вернуться обратно харьковчане также смогут поездами № 7/8, 59/60, 63/263/264/64, 251/252, 271/272.

В то же время на летний период отменены ночной скорый поезд № 111/112 «Слобожанщина» Харьков – Львов – Харьков (с 18 июня по 23 сентября), а также региональный дневной ускоренный поезд № 797/798 Харьков – Запорожье – Харьков (с 13 июня по 1 сентября).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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