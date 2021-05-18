Покупці автозапчастин до автомобілів переходять в онлайн

Часи, коли автомобілісти купляли запчастини, комплектуючі та витратні матеріали тільки на ринках або в спеціалізованих магазинах, відходять у минуле. В останні п'ять років власники транспортних засобів все частіше замовляють потрібні їм автотовари в інтернет-магазинах. Якщо раніше до онлайн-сервісів зверталися тоді, коли потрібно було придбати запчастини до найбільш популярних моделей або, навпаки, до рідкісних, ексклюзивних марок, то зараз ситуація докорінно змінилася.

Чому автолюбителі віддають перевагу цифровим маркеплейсам та що чекає на ринок e-commerce в найближчому майбутньому, розповідаємо в цій статті.

Причини зростаючої популярності ринку e-commerce

Як свідчить статистика, обсяг роздрібної торгівлі в мережі постійно зростає. У 2019 році він збільшився на 16%, у 2020 – на 19%, а у 2021, якщо вірити прогнозам, зросте на 23 відсотки. Найшвидше е-торгівля розвивається в Південній Кореї, КНР, США, Великобританії. Україна в цьому рейтингу займає шосте місце.

Основними причинами переходу покупців в інтернет-магазини експерти вважають такі:

широкий асортимент;

простий вибір з допомогою фільтрів;

економія часу;

швидка доставка.

Важливу роль відіграє і можливість порівняти цінові пропозиції різних продавців, а також купити товар зі знижкою. Так, за інформацією сервісу Promocodius, промокодами користується близько 22% покупців автотоварів. Купони на знижку дають можливість економити від 10% до 50% вартості автозапчастин, автохімії, моторних масел, інструментів для ремонту, матеріалів для ТО. Вони діють або при замовленні будь-якого товару з каталогу, або всіх найменувань певної категорії, або продукції якоїсь конкретної марки. Крім знижок по промокоду, інтернет-магазини часто проводять акції, взявши участь в яких, можна отримати подарунок до основного замовлення або виграти приз. Значна частина продавців пропонує своїм клієнтам промокоди на безплатну доставку. Дізнатися про актуальні акційні пропозиції продавців можна на інформаційно-довідковому сайті Promocodius.

Нові тренди в розвитку онлайн-торгівлі

Ринкові аналітики вважають, що розвиток e-commerce міг би відбуватися набагато швидше, але його гальмують три основні причини:

можливість побачити лише картинку і опис, а не реальний товар;

страх придбати не оригінальну запчастину, а підробку;

недовіра частини потенційних клієнтів до продавців.

Тому усунення цих проблем буде основним завданням для торгових площадок і визначить тренди розвитку у найближчому майбутньому.

На рівень довіри значною мірою впливає активність покупців, їхні об'єктивні відгуки, а також можливість поспілкуватися з продавцем “наживо” через відеозв'язок, поставити йому питання, ознайомитися з його документами в електронному форматі.

Щоб наблизити свою продукцію до клієнтів, виробники переходять на нову схему відносин Direct-to-Consumer (D2C), тобто торгівлю без посередників, продаючи товар через свої офіційні сайти.

Трендами стають відеоконсультації, оптимізація доставки, використання технологій доповненої реальності, коли покупець може побачити тривимірне зображення товару. Статистика стверджує, що вони збільшують кількість продаж приблизно на 30%.

В майбутньому електронна комерція ставатиме все більш автоматизованою і персоналізованою.