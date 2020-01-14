Полное внедрение системы «Е-ticket» обещают к марту

Электронный билет «Е-ticket» планируют полностью внедрить в Харькове до марта.

Об этом сегодня, 13 января, сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Могу с вероятностью 99,9% сказать, что до марта Е-ticket будет внедрен на всем городском электротранспорте. Дальше начнем работать с частными перевозчиками, чтобы они устанавливали валидаторы и переходили на оплату единым билетом. Если это будет внедрено, мы сможем думать о системе лояльности, чтобы по Е-ticket было ездить дешевле, чем по единоразовому билету», – отметил городской голова.

Напомним, что в Украине введут электронные ученические и студенческие билеты.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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