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Половина всього світового автопарку електромобілів зосереджена в 25 містах

Половина всього світового автопарку електромобілів зосереджена в 25 містах

Половина від проданих в усьому світі електромобілів зосереджена всього в 25 містах. Цікаво, що ці 25 міст складають всього лише 12% загального ринку всіх автомобілів в світі.

За даними International Council on Clean Transportation, лідером за кількістю електрокарів на дорогах є Китай.

На сьогоднішній день найбільша кількість електромобілів знаходиться:

в 11-ти містах Китаю - Пекін, Чанша, Чунцин, Гуанчжоу, Ханчжоу, Циндао, Шанхай, Шеньчжень, Тяньцзінь, Ухань і Чженчжоу;

в 6 містах Європи - Лондон (Англія), Париж (Франція), Амстердам (Нідерланди), Берген і Осло (Норвегія), Стокгольм (Швеція);

в 6 містах США - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Дієго, Сан-Франциско, Сан-Хосе і Сіетл;

в 2 містах Японії - Токіо і Кіото.

Останнім часом ми бачимо стрімке збільшення ринку електромобілів. Тільки з 2016 року обсяги продажів електрокарів збільшилася на 50%.

Китай є лідером з покупки електромобілів, так як саме тут діє багато пільг для покупців авто на електротязі. Європа і США йдуть за ним слідом, але тут ще не прийшли до такої вигідної системи, як в Китаї.

Нагадаємо, вчора ми відвідали Другий український EV Forum, присвячений електромобілям і всьому, що з ними пов'язано. Пряму текстову трансляцію можна почитати тут.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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