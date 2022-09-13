Канал Віслінської коси має бути відкрито у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовуватиме як символ відмови країни від залежності від рососії.

"Завдяки перекопу Віслінської коси Польща отримає водну колію, що з'єднує Віслинський затоку з Балтійським морем і незалежний від росії. Канал забезпечить безпеку та суверенітет Польщі", — йдеться у заяві уряду.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/79101

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