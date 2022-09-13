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Польща відкриє недобудований водний шлях, щоб покінчити із залежністю від русні

Канал Віслінської коси має бути відкрито у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовуватиме як символ відмови країни від залежності від рососії.

"Завдяки перекопу Віслінської коси Польща отримає водну колію, що з'єднує Віслинський затоку з Балтійським морем і незалежний від росії. Канал забезпечить безпеку та суверенітет Польщі", — йдеться у заяві уряду.

Польща відкриє недобудований водний шлях, щоб покінчити із залежністю від русні

Польща відкриє недобудований водний шлях, щоб покінчити із залежністю від русні

Польща відкриє недобудований водний шлях, щоб покінчити із залежністю від русні

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/79101

Новости портала «Весь Харьков»

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