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Польща відкриє недобудований водний шлях, щоб покінчити із залежністю від русні
Канал Віслінської коси має бути відкрито у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовуватиме як символ відмови країни від залежності від рососії.
"Завдяки перекопу Віслінської коси Польща отримає водну колію, що з'єднує Віслинський затоку з Балтійським морем і незалежний від росії. Канал забезпечить безпеку та суверенітет Польщі", — йдеться у заяві уряду.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/79101