Польский дизайнер напечатал электромотоцикл на 3D-принтере
В Польше дизайнер напечатал на 3D-принтере электрический мотоцикл.
По словам мужчины, это идеальный способ перенести дизайн электрического мотоцикла с бумаги в реальность.
Дизайнер Петр Кшичковски решил создать электрический мотоцикл после посещения Милана, где двухколесные транспортные средства являются обыденной вещью.
Модель под названием Falectra появилась в сотрудничестве с польской компанией 3D-печати Zortrax.
«Электромотоцикл создали за шесть месяцев, а весь процесс стоил почти в семь раз дешевле. И теперь мы показали миру функциональный мотоцикл», — подчеркнул Кшичковски.
На месте, где в обычных мотоциклах находится бак, расположен ящик для хранения.
Вес Falectra — приблизительно 90 кг, что весьма впечатляюще.
В Zortrax подчеркнули, что электромотоцикл сможет проезжать до 70 км на одном заряде. Максимальная скорость модели будет достигать 60 км/ч.
Ожидается, что в скором времени будут созданы еще 10 таких прототипов для дальнейших исследований в 2020 году. В 2021 году планируется массовое производство первого в Польше электрического мотоцикла.
Ориентировочная стоимость около 4 000 долларов, однако эта сумма может измениться с начала продаж.
Источник: elektrovesti.net