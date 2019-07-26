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Польский дизайнер напечатал электромотоцикл на 3D-принтере

Польский дизайнер напечатал электромотоцикл на 3D-принтере

В Польше дизайнер напечатал на 3D-принтере электрический мотоцикл.

По словам мужчины, это идеальный способ перенести дизайн электрического мотоцикла с бумаги в реальность.

Дизайнер Петр Кшичковски решил создать электрический мотоцикл после посещения Милана, где двухколесные транспортные средства являются обыденной вещью.

Модель под названием Falectra появилась в сотрудничестве с польской компанией 3D-печати Zortrax.

«Электромотоцикл создали за шесть месяцев, а весь процесс стоил почти в семь раз дешевле. И теперь мы показали миру функциональный мотоцикл», — подчеркнул Кшичковски.

На месте, где в обычных мотоциклах находится бак, расположен ящик для хранения.

Польский дизайнер напечатал электромотоцикл на 3D-принтере

Вес Falectra — приблизительно 90 кг, что весьма впечатляюще.

В Zortrax подчеркнули, что электромотоцикл сможет проезжать до 70 км на одном заряде. Максимальная скорость модели будет достигать 60 км/ч.

Ожидается, что в скором времени будут созданы еще 10 таких прототипов для дальнейших исследований в 2020 году. В 2021 году планируется массовое производство первого в Польше электрического мотоцикла.

Ориентировочная стоимость около 4 000 долларов, однако эта сумма может измениться с начала продаж.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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