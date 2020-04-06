Посилення карантину: в Запоріжжі відмовилися зупиняти рух громадського транспорту

У Запоріжжі громадський транспорт продовжить роботу 6 квітня, попри постанову Кабміну про посилення карантину

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у facebook.

"Так, дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра певно правильна. Але! Водночас я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу", - написав Буряк.

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За його словами, порадившись із юристами, він прийняв рішення, що з 6 квітня весь громадський транспорт виходить на маршрути.

"Завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше. Але, звертаю вашу увагу, що в транспорті можна знаходитися виключно в масці чи респіраторі. Якщо Кабінет міністрів видасть нову постанову - будемо збирати штаб та оперативно приймати відповідні рішення", - зазначив Буряк.

Источник: espreso.tv

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