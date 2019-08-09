Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:00
Просмотров: 208

После повышения стоимости проезда в харьковском метро убытки КП возросли вдвое - ХАЦ

После повышения стоимости проезда в харьковском метро убытки КП возросли вдвое - ХАЦ

После увеличения, в феврале 2019 года, стоимости проезда на 60% - с 5 гривен до 8, харьковский метрополитен увеличил свои убытки вдвое. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные портала "Открытые данные Харькова".

По данным портала, с января по июнь 2019 убыток КП "Харьковский метрополитен" составил 54 миллионов гривен. В 2018 году за первое полугодие убыток предприятия составил 27 миллионов гривен, отметили в ХАЦ.

При этом в марте 2018 года стоимость проезда в харьковском метро повысили на 25%, с 4 до 5 гривен. В 2019 году повысили стоимость проезда сразу на 60%, с 5 до 8 гривен - по 8 гривен за 1 поездку в метро начали брать с 7 февраля.

То есть в 2018, при увеличении на 25% стоимости проезда, убытки КП были в два раза меньше, чем в 2019 году, когда стоимость проезда увеличили на 60%, отметили антикоррупционеры.

Убытки КП "Харьковский метрополитен" за первое полугодие 2017 составили 23 миллиона гривен.

Напомним, стоимость проезда повышалась ежегодно, в 2017, в 2018 и 2019 годах.

Харьковский метрополитен - единственное городское коммунальное транспортное предприятие, которое после повышения стоимости проезда в 2019 году наоборот - только увеличило свои убытки, подчеркнули в антикоррупционном центре.

Обоим троллейбусным депо и обоим трамвайным депо повышение стоимости проезда в 2019 году, позволило сократить свои убытки, а некоторым даже и выйти в прибыль, отмечают в ХАЦ.

По данным ХАЦ, прибыль КП "Троллейбусное депо №3" за первое полугодие 2019 составила 5,8 млн.грн., хотя за первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 15,7 млн.грн.

Прибыль КП "Троллейбусное депо №2" за первое полугодие 2019 составила 2,5 млн.грн. Ранее, за первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 18,8 млн.грн.

Убытки КП "Салтовское трамвайное депо" за первое полугодие 2019 составили 6,0 млн.грн. (За первое полугодие 2018 у этого предприятия были убытки 28,5 млн.грн).

Убытки КП "Октябрьское трамвайное депо" за первое полугодие 2019 составили 2,9 млн.грн.

За первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 21,1 млн.грн, проинформировали в ХАЦ, напомнив, что харьковский метрополитен в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности. Такой вывод сделала Госаудитслужба после проведения финансового аудита этого КП.

«Оставляя качество услуг на том же низком уровне, руководство города и харьковского метрополитена продолжает решать проблемы метро исключительно повышением стоимости проезда, не решая причин возникновения проблем по существу», - подытожили антикоррупционеры.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: метро

Читайте ещё:

Будівництво метро в Харкові: як підводили підсумки першого року
31.07.2019 08:16    280
В харьковском метро произошла драка
28.07.2019 06:32    1029
В Харьковском метро будет ходить вагон-"труба"
12.07.2019 08:16    8602
В Харьковском метро опровергли поимку собаки на рельсах: подробности
10.07.2019 06:15    379
Хулиганы разнесли выход из метро в Харькове
24.06.2019 07:58    1348
Потребление трафика в Харьковском метрополитене выросло в 13 раз
21.06.2019 18:07    374
Харків закупить вагони метрополітену та тролейбуси
17.06.2019 06:19    698
Обнародован летний график движения поездов в метро (ЦИФРЫ)
14.06.2019 07:02    616
Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро
13.06.2019 07:26    223
Харьковчане жалуются на давку в метро
09.06.2019 08:15    449
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 