После повышения стоимости проезда в харьковском метро убытки КП возросли вдвое - ХАЦ

После увеличения, в феврале 2019 года, стоимости проезда на 60% - с 5 гривен до 8, харьковский метрополитен увеличил свои убытки вдвое. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные портала "Открытые данные Харькова".

По данным портала, с января по июнь 2019 убыток КП "Харьковский метрополитен" составил 54 миллионов гривен. В 2018 году за первое полугодие убыток предприятия составил 27 миллионов гривен, отметили в ХАЦ.

При этом в марте 2018 года стоимость проезда в харьковском метро повысили на 25%, с 4 до 5 гривен. В 2019 году повысили стоимость проезда сразу на 60%, с 5 до 8 гривен - по 8 гривен за 1 поездку в метро начали брать с 7 февраля.

То есть в 2018, при увеличении на 25% стоимости проезда, убытки КП были в два раза меньше, чем в 2019 году, когда стоимость проезда увеличили на 60%, отметили антикоррупционеры.

Убытки КП "Харьковский метрополитен" за первое полугодие 2017 составили 23 миллиона гривен.

Напомним, стоимость проезда повышалась ежегодно, в 2017, в 2018 и 2019 годах.

Харьковский метрополитен - единственное городское коммунальное транспортное предприятие, которое после повышения стоимости проезда в 2019 году наоборот - только увеличило свои убытки, подчеркнули в антикоррупционном центре.

Обоим троллейбусным депо и обоим трамвайным депо повышение стоимости проезда в 2019 году, позволило сократить свои убытки, а некоторым даже и выйти в прибыль, отмечают в ХАЦ.

По данным ХАЦ, прибыль КП "Троллейбусное депо №3" за первое полугодие 2019 составила 5,8 млн.грн., хотя за первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 15,7 млн.грн.

Прибыль КП "Троллейбусное депо №2" за первое полугодие 2019 составила 2,5 млн.грн. Ранее, за первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 18,8 млн.грн.

Убытки КП "Салтовское трамвайное депо" за первое полугодие 2019 составили 6,0 млн.грн. (За первое полугодие 2018 у этого предприятия были убытки 28,5 млн.грн).

Убытки КП "Октябрьское трамвайное депо" за первое полугодие 2019 составили 2,9 млн.грн.

За первое полугодие 2018 у этого предприятия был убыток 21,1 млн.грн, проинформировали в ХАЦ, напомнив, что харьковский метрополитен в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности. Такой вывод сделала Госаудитслужба после проведения финансового аудита этого КП.

«Оставляя качество услуг на том же низком уровне, руководство города и харьковского метрополитена продолжает решать проблемы метро исключительно повышением стоимости проезда, не решая причин возникновения проблем по существу», - подытожили антикоррупционеры.

Агентство Телевидения Новости