Транспорт
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06.01.2022 16:42
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Постоянно включенные фары и обязательная смена шин: в МВД планируют обновить ПДД

Постоянно включенные фары и обязательная смена шин: в МВД планируют обновить ПДД

Министр внутренних дел Денис Монастырский подал в правительство проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Предложенные изменения будут касаться порядка использования фар, а также шин по сезонам, сообщает УНИАН со ссылкой на сайт МВД.

В проекте постановления определены термины «шина летняя», «шина зимняя», «шина всесезонная». Предлагается ввести запрет на эксплуатацию транспорта, если в промежутке с 1 октября по 31 марта на нем установлены летние шины.

Сейчас действительно требование о том, что на скользкой дороге должны использоваться шины, соответствующие состоянию проезжей части. Эту норму МВД планирует упразднить.

Второй момент: отмена нормы о том, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (или ближний свет фар в случае их отсутствия). Теперь предлагается, чтобы такое требование действовало круглый год.

В МВД ожидают, что эти изменения «положительно повлияют на уровень безопасности дорожного движения и приведут к уменьшению количества ДТП».

Нарушения соответствующих требований будут наказываться, как и другие нарушения ПДД. В пояснительной записке отмечено, что проект акта требует проведения консультаций с общественностью. Когда соответствующее обсуждение состоится – пока неизвестно.

Агентство Телевидения Новости

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