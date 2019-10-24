Посвідчення водія можна буде залишати вдома

Найближчим часом запустять мобільний додаток, де зберігатимуться посвідчення водія.

Пілотний проект ухвалив Кабінет міністрів під час засідання уряду 23 жовтня.

"Наша мета - до 2024-го усі послуги перевести в онлайн", — повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім цього, уряд запустив інші електронні послуги для водіїв. Один із таких - замовлення номера автомобіля.

"При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" вибрати "гарний" номер, а також великі монополісти — виробники номерів", - пояснюють у Кабміні.

Після ухвалення проекту при реєстрації транспортного засобу людина отримуватиме свідоцтво про його реєстрацію із обраним нею номерним знаком.

Источник: gazeta.ua

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