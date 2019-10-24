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Посвідчення водія можна буде залишати вдома

Посвідчення водія можна буде залишати вдома

Найближчим часом запустять мобільний додаток, де зберігатимуться посвідчення водія.

Пілотний проект ухвалив Кабінет міністрів під час засідання уряду 23 жовтня.

"Наша мета - до 2024-го усі послуги перевести в онлайн", — повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім цього, уряд запустив інші електронні послуги для водіїв. Один із таких - замовлення номера автомобіля.

"При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" вибрати "гарний" номер, а також великі монополісти — виробники номерів", - пояснюють у Кабміні.

Після ухвалення проекту при реєстрації транспортного засобу людина отримуватиме свідоцтво про його реєстрацію із обраним нею номерним знаком.

Источник: gazeta.ua

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Темы: авто

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