«Повышение не соответствует комфорту»: люди о подорожании проезда в маршрутках Харьковской области

В Харьковской области дорожает проезд в маршрутках. Алиса крайне не удовлетворена таким решением и говорит, что цена не отвечает условиям и комфорту перевозок. Ежедневно женщина ездит в Харьков на работу, ведь в области ее нет, и признается, что в месяц достает из кармана кругленькую сумму.

Алиса

Повышения транспорта не соответствует комфорту поездки, потому что ехать стоя. дороги, в принципе, более-менее нормальные, но тем не менее все равно автобус, как сказали женщины, очень холодные, ходят не своевременно. Платишь деньги не понятно за что. Понятно, что бензин дорожает, все дорожает. ну, можно урезать зарплату депутатам, а пенсионерам повысить.

Куда сложнее пенсионерам. Люди сетуют, что все дорожает, но пенсии очень маленькие, поэтому приходится экономить даже на еде. Ирина Михайловна рассказывает, что ей деньгами помогают дети, поэтому она чувствует себя немного легче.

Ирина Михайловна, пенсионерка

По 20 гривень – это сильно дорого. 20 гривен туда, 20 гривен обратно. А я пенсионерка, допустим. Хотя б социальную 1 пустили через 1. Ну, а так ниче, треба, значит треба, а шо робить. Сидіть дома і нікуди не їхати. Я тобі скажу одно, аби не діти, нічого не вистачало б, а так вистачає. Лично я не нуждаюсь, а люди, что вот со мной ездят на дачу, на маршрутку, они несчастні. Потому что она вынимает 10 рублей, а так трусится.

Мария, пенсионерка

Кто-то просто живет на зарплату. Она не повышается постоянно. Просто потому, что повысились цены на бензин или пенсия. Оно ж не повышается. Все равно ездить придется. А в семье если двое работников ездят на работу, то это очень существенное.

Анна Васильевна, пенсионерка

Там живет много людей, которые работали в Харькове, раньше. И они, как говорится, теперь не знают, что делать, как поступать. Приехала бабушка и говорит: «Не знаю, как теперь ехать, ездить». Зашла в маршрутку вот эту, что нам вывели, 67, которую мы добивались в Терехова специально. Зашла и говорит: «Не знаю, как ездить теперь». Ну, он провез ее просто так, правда… Пожалел по всей вероятности.

В фирме «Авто-ОВИ» отметили, что 25 февраля подорожает проезд и на автобусном маршруте «Харьков-Бабаи», где стоимость поднимется с 13 гривен до 15. В компании заверили, что такие решения пришлось принимать из-за резкого подорожания топлива и запчастей.

Агентство Телевидения Новости