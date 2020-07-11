Прибуток – мільйон доларів, податків – нуль: конфлікт перевізників на Харківщині (ВІДЕО)

Автобусні маршрути з Харкова до Пісочина, Люботина та Солоницівки й досі незаконні.

Вікторія Бондаренко, кореспондентка

Ще у 2019 році в облдержадміністрації проводили конкурс автоперевізників на маршрут з Харкова до Люботина, Пісочина та Солоницівки. Тоді виграв дніпровський “Інтерспецмаркет”. Проте минув рік, і як бачимо, на маршруті й досі автобуси з харківськими номерами.

Це автобуси харківського автоперевізника “Укравтотранс плюс”. До проведення конкурсу пасажирів возили саме вони. Проте від людей було багато скарг.

Богдан Свердлов, активіст

Было все не так. Задымления автобусов, ломались автобусы, несколько случаев ДТП, были травмы. В зимний период печки не работали. Автобус ехал, а внутри очень холодно.

Зокрема, скарги були й на самих водіїв за їхню поведінку з пасажирами. Наприклад, ось цей чоловік вправно керує автобусом однією рукою, бо інша зайнята телефоном.

Після проведення конкурсу уклали угоду з переможцем – дніпровською компанією “Інтерспецмаркет”. Вони мали розпочати працювати з 1 вересня минулого року. Проте, у той день на маршрут вийшли обидва перевізники. Дніпровським автобусам блокували дороги, погрожували спалити машини. Як наслідок, вони з Харкова повтікали.

Місяць тому на сесії облради вкотре піднімали питання законності цих перевезень.

– На каком основании старый перевозчик работает? – А на таком основании… А я не знаю. Я не правоохранительные органы.

Тоді ж керівник Харківщини пообіцяв розібратися у ситуації.

Олексій Кучер, голова ХОДА

Мною надане доручення, щоб найближчий місяць це питання було вирішене з точки зору закону.

Пройшов місяць з обіцянки Кучера, але водії автобусів на Люботин, Солоницівку та Пісочин і досі не можуть похизуватися дозволом на перевезення.

– Чего же вы убегаете? Вы от “Укравтотранс”? – Что вы за мной бегаете? – Разрешение у вас есть на перевозки? – Все есть. – А можете показать, пожалуйста? Нет? – Нет.

Дозволу немає, але пасажири перевезеннями задоволені. Кілька місяців тому “Укравтотранс плюс” закупив 4 новенькі автобуси. Вони курсують на Пісочин та Люботин. А ось на Солоницівку – не вистачило.

Людмила, пасажирка

Лучше стали. Более культурно все. Раньше были возмущения, а сейчас нет.

Харківські антикорупціонери пояснили причину ажіотажу навколо цього маршруту.

Дмитро Булах, член “Харківського антикорупційного центру”

Эти маршруты очень прибыльные, потому что расстояние от Холодной горы до Песочина небольшое. Мы считали примерно, что за год каждый маршрут дает под миллион долларов прибыли.

Булах додає: перевезення без договору означає, що й податки ніхто не сплачує.

Богдан Свердлов, активіст

Мы всегда были за законность. Не важно, как будет называться перевозчик. Не дай Бог, что случается сейчас в пути, не дай Бог ДТП или еще что-то… Никто ответственности не понесет.

У Харківській облдержадміністрації розповіли, що подали позов до суду стосовно перевезень за цими маршрутами.

Дмитро Булах, член “Харківського антикорупційного центру”

Они заявили, что будут подавать иск. Я не понимаю, когда они говорят: “Мы будем подавать иск”. Они будут подавать иск победителю, который не оказывает услуги, или тому, кто фактически оказывает услуги. Тут спорный вопрос. Важно понять, кто ответчик этого иска. И тогда все станет понятно, на чьей стороне играет администрация.

На кого саме оформили позов до суду, в адміністрації не повідомляють.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

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