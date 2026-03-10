Сегодня 10:25
Приміські поїзди на Харківщині курсують із затримками через відсутність напруги
Можливі вагомі затримки приміських поїздів на Харківщині.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«Через відсутність напруги в мережі можливі вагомі затримки приміських поїздів Харківщини», – йдеться у повідомленні.
Поїзд №6684 Берестин – Харків -Пас. прямує зі станції Водолага із затримкою 3,5 години.
Ми виводимо на маршрути резервні теплотяги, де є така можливість, щоб підхопити поїзди.
«Процес заміни тяги потребує додаткового часу, тому просимо поставитися до затримок із розумінням», – наголошують залізничники.