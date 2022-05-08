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Проблема с дефицитом бензина в Украине может затянуться

Проблема с дефицитом бензина в Украине может затянуться

Пока не удается поставлять такое его количество, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления, рассказал директор «Консалтинговой группы А-95»Сергей Куюн.

По словам эксперта, с дизельным топливом ситуация значительно лучше – его уровень снабжения сейчас приближается к объемам потребления.

«Поэтому я надеюсь, что в отношении дизтоплива мы сможем за 7-10 дней выйти на режим, что ограничение составит не 10 литров, а хотя бы 20-30. Я надеюсь на такой сценарий», – спрогнозировал Куюн.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45715

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