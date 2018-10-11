Проезд по площади Свободы перекрыли до 17 октября

На площадь Свободы уже привозят военную технику, включая самолёты и вертолёты. Гражданский транспорт не ходит.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, проезд по площади Свободы запрещён до 9.00 17 октября.

Движение транспорта перекрывают по обеим сторонам площади: от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также от перекрёстка ул. Сумской и ул. Свободы до Каразинского университета.

С 10 по 17 октября автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут объезжать закрытый участок так: ул. Сумская — пр. Независимости — пр. Науки и дальше по маршруту.

14 октября с 8.00 до 11.00 запретят движение троллейбусов по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, и по пл. Свободы.

Троллейбус №18 будет ходить так: Больница скорой помощи — ул. Балакирева — ул. Деревянко — пр. Науки — станция метро «Научная».

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