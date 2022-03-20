Проїзд неевакуаційними поїздами знов стане платним

«Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними, наголошують в компанії.

Повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні, адже посадка буде по квитках.

«2,75 млн українців та громадян інших країн вже врятовано залізницею і доставлено до безпечних місць – і ми продовжимо це робити, свідомо лишаючи всі внутрішні евакуаційні рейси безкоштовними. Це питання честі для нас, адже будь-хто повинен мати можливість убезпечити себе та своїх близьких, покинувши найбільш «гарячі» точки у безпечних вагонах Укрзалізниці, – каже Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці. – Ми також бачимо нормалізацію трафіку за кордон – близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому. А відтак ми систематизуємо процес посадки і вводимо можливість цивілізовано придбати квитки та оплатити послуги перевізника. Це дозволить нам у свою чергу виконати свої зарплатні зобовязання перед поїзними бригадами, які з першого дня війни самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль.»

Евакуаційні рейси Укрзалізниці всередині країни не потребують придбання квитків, посадка є безкоштовною, пріоритетом користуються діти та матері.

Нагадаємо, що на сайті https://uz-vezemo.com/ доступний повний перелік актуальних рейсів, а рейси з відкритим продажем позначені зірочкою.

Агентство Телевидения Новости