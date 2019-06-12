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Пуск авиарейса Харьков-Париж перенесли
Дата открытия авиарейсов Харьков-Париж перенесена с 11 июня на 14 июня.
Об этом пишет avianews.com со ссылкой на компанию-перевозчика SkyUp. Кроме того, перевозчик сократил запланированную частоту полетов с двух до одного рейса в неделю. Перелеты будут осуществляться только по воскресеньям. Анонсированные ранее рейсы по вторникам отменены.
Пассажиров рейса Харьков-Париж, который должен был состояться 11 июня, авиакомпания пересадила на рейсы Киев-Париж с организацией трансфера в Киев, сообщили в SkyUp.
Источник: sq.com.ua
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