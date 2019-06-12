Пуск авиарейса Харьков-Париж перенесли

Дата открытия авиарейсов Харьков-Париж перенесена с 11 июня на 14 июня.

Об этом пишет avianews.com со ссылкой на компанию-перевозчика SkyUp. Кроме того, перевозчик сократил запланированную частоту полетов с двух до одного рейса в неделю. Перелеты будут осуществляться только по воскресеньям. Анонсированные ранее рейсы по вторникам отменены.

Пассажиров рейса Харьков-Париж, который должен был состояться 11 июня, авиакомпания пересадила на рейсы Киев-Париж с организацией трансфера в Киев, сообщили в SkyUp.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»