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Путешествующие на ж/д туристы определили самые неудобные места в поездах

Путешествующие на ж/д туристы определили самые неудобные места в поездах

Туристы рассказали о том, какие места в поездах по их мнению являются самыми неудобными.

Так, согласно данным сервиса Туту.ру, худшими местами в поездах являются те, которые расположены возле туалетов. За этот вариант проголосовали 64% опрошенных.

Вторыми в рейтинге антилюбви оказались боковые верхние полки, их отметили 21% опрошенных. "Бронза" рейтинга досталась нижним боковушкам, против которых высказался каждый десятый.

Отмечается, что лучшими местами в поездах традиционно стали полки, расположенные рядом с купе проводника.

Источник: expert.in.ua

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Темы: жд, туризм

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