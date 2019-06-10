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Путешествующие на ж/д туристы определили самые неудобные места в поездах
Туристы рассказали о том, какие места в поездах по их мнению являются самыми неудобными.
Так, согласно данным сервиса Туту.ру, худшими местами в поездах являются те, которые расположены возле туалетов. За этот вариант проголосовали 64% опрошенных.
Вторыми в рейтинге антилюбви оказались боковые верхние полки, их отметили 21% опрошенных. "Бронза" рейтинга досталась нижним боковушкам, против которых высказался каждый десятый.
Отмечается, что лучшими местами в поездах традиционно стали полки, расположенные рядом с купе проводника.
Источник: expert.in.ua
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