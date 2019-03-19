Работать за двоих, а зарплату видеть лишь на бумаге: в "Троллейбусное депо №3" снова жалуются на руководство

Работе в городском электротранспорте Игорь Кебко отдал более двадцати пяти лет. Приходилось работать то водителем, то кондуктором на маршруте. Теперь мужчина выполняет сразу две функции и возит пассажиров и продает им билеты. Все бы ничего говорит мужчина, но в последнее время руководство слишком упорно требует от водителей выполнения какого-то «плана» по продаже билетов. К тому же, по словам водителя в придачу за то, что они продают пассажирам билеты - зарплату им не выплачивают.

Игорь Кебко, водитель троллейбуса

Написано, что ми должны получать за продажу талонов, так как без кондуктора работаем - 9%, плюс за выполнение плана ещё 500 гривен, это как премия идёт. Но, начальство мне говорит, ты воруешь, а тебе ещё деньги должен платить. То есть вот девяти процентов от выручки сданной за месяц нет. Я обращался в профсоюз, с профсоюза подходили и к зам директора, но ноль.

Поддерживает слова коллеги и Леонид Кашу, он работает в "Троллейбусном депо № 3" уже около десяти лет и по его словам такое отношение руководства началось в последние лет пять.

Леонид Кашу, водитель троллейбуса

Невозможно работать по-человечески план, завышенный его сделать нельзя никак, здесь насчет работы гонки. Гоняются друг за другом, опаздывает и наганяей, время и сдавай план. Как начинается вот это движение у нас невозможно работать по графику, нет плана, ну что, слышишь долаживай свои деньги. Все делают, ты не делаешь план.

А когда собственных денег на то, чтобы докладывать в кассу нет, могут даже понизить в классе, жалуется Леонид. Именно так с ним и произошло, рассказывает мужчина.

Леонид Кашу, водитель троллейбуса

Нет плана, классы снимают, я уже третий год как, был у меня первый класс. Я говорю мне должен класс снять, правильно, тот, кто мне повысил квалификацию. Я водитель не кондуктор. И вот такая обстановка.

По словам юристов, прежде всего руководство коммунального предприятия не вправе требовать от подчиненных выполнения норм, касающихся финансовых показателей. Более того, Владимир Рысенко говорит, что водители и кондукторы не находятся на сдельной оплате труда, поэтому оклад у них не зависит от выполнения плана. Только в случае его перевыполнения сотрудникам может выплачиваться денежная премия. Любые действия подобного содержания сотрудник может обжаловать в суде, имея на руках конкретные доказательства своих слов. Или же обратиться в правоохранительные органы с требованием провести тщательную проверку предприятия

Владимир Рысенко, юрист

Только с добровольного согласия этого водителя и он должен получать оплату и за выполнение одних должностных обязанностей и за выполнение других должностных обязанностей. какие либо санкции лицу применять за то, что, тому же водителю, за то что оно не справляется - нельзя. Потому, что это только с его согласия, понижать класс водителя за то, что он не продал достаточное количество билетов, ну, мне кажется, что это достаточно грубое нарушение правил трудового распорядка и вообще трудовых прав этого водителя.

С руководством "Троллейбусного депо №3" в течение дня пообщаться не удалось. Девушка из приемной, которая сначала обещала соединить с руководством, в конце концов, сказала, что эту информацию они комментировать не будут, и бросила трубку.

Агентство Телевидения Новости