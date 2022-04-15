Расписание эвакуационных и регулярных рейсов через Харьков на 15 апреля
Из Харькова отправятся три бесплатных железнодорожных рейса.
Расписание движения «Укрзализныци» по станции Харьков на 15 апреля
05:34 - 142/141 Харьков-Пас. – Львов (бесплатно)
08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс (билеты в продаже)
11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатно)
12:06 — 45/46 Лозовая – Ужгород (бесплатно)
14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)
21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua