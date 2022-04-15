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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов через Харьков на 15 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов через Харьков на 15 апреля

Из Харькова отправятся три бесплатных железнодорожных рейса.

Расписание движения «Укрзализныци» по станции Харьков на 15 апреля

05:34 - 142/141 Харьков-Пас. – Львов (бесплатно)

08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

10:05 — 264/263 Харьков-Пасс – Киев-Пасс (билеты в продаже)

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатно)

12:06 — 45/46 Лозовая – Ужгород (бесплатно)

14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)

21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)

21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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