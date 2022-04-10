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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 10 апреля
Как сообщили в компании Укрзализныця, 10 апреля для жителей Харькова доступны следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:
08:30 Харьков-Львов
10:05 Харьков-Киев*
11:00 Харьков-Львов
11:30 Харьков-Ужгород*
12:06 Лозовая-Ужгород*
13:05 Харьков-Киев
14:58 Харьков-Ивано-Франковск
16:13 Харьков-Львов*
19:27 Харьков-Днепр
20:15 Харьков-Трускавец
21:26 Лозовая-Хмельницкий*
21:43 Харьков-Одесса*
Знаком * отмечены бесплатные рейсы.
Источник: vecherniy.kharkov.ua