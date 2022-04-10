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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 10 апреля

Как сообщили в компании Укрзализныця, 10 апреля для жителей Харькова доступны следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:

08:30 Харьков-Львов

10:05 Харьков-Киев*

11:00 Харьков-Львов

11:30 Харьков-Ужгород*

12:06 Лозовая-Ужгород*

13:05 Харьков-Киев

14:58 Харьков-Ивано-Франковск

16:13 Харьков-Львов*

19:27 Харьков-Днепр

20:15 Харьков-Трускавец

21:26 Лозовая-Хмельницкий*

21:43 Харьков-Одесса*

Знаком * отмечены бесплатные рейсы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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