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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 16 апреля
В Укрзализныце опубликовали расписание рейсов, доступных для выезда из Харькова.
16 апреля из Харькова доступны следующие железнодорожные рейсы:
08:30 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)
10:05 Харьков-Пасс - Киев-Пасс (билеты в продаже)
11:30 Харьков-Пасс - Ужгород (бесплатно)
12:06 Лозовая - Ужгород (бесплатно)
14:58 Харьков-Пасс - Ивано-Франковск (билеты в продаже)
16:13 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)
19:27 Харьков-Пасс - Днепр (билеты в продаже)
20:15 Харьков-Пасс - Трускавец (билеты в продаже)
21:26 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)
21:43 Харьков-Пасс - Одесса-Главная (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua