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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 16 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 16 апреля

В Укрзализныце опубликовали расписание рейсов, доступных для выезда из Харькова.

16 апреля из Харькова доступны следующие железнодорожные рейсы:

08:30 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)

10:05 Харьков-Пасс - Киев-Пасс (билеты в продаже)

11:30 Харьков-Пасс - Ужгород (бесплатно)

12:06 Лозовая - Ужгород (бесплатно)

14:58 Харьков-Пасс - Ивано-Франковск (билеты в продаже)

16:13 Харьков-Пас - Львов (билеты в продаже)

19:27 Харьков-Пасс - Днепр (билеты в продаже)

20:15 Харьков-Пасс - Трускавец (билеты в продаже)

21:26 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)

21:43 Харьков-Пасс - Одесса-Главная (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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