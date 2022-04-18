Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 70

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 18 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 18 апреля

Укрзалізниця опубликовала расписание поездов из Харькова.

18 апреля из Харькова будут отправляться следующие рейсы:

08:30 753 Харьков - Львов (билеты в продаже)

12:06 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатный рейс)

14:58 15/16 Харьков - Ивано-Франковск (билеты в продаже)

16:13 111/112 Харьков - Львов (билеты в продаже)

19:27 795/796 Харьков - Днепр (билеты в продаже)

20:15 21/22 Харьков - Трускавец (билеты в продаже)

21:26 138/137 Лозовая — Хмельницкий (бесплатный рейс)

21:43 8/7 Харьков - Одесса (билеты в продаже)

22:40 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов
Сегодня 08:44    32
10 хороших новин 17 квітня
Сегодня 08:26    78
Как горела «Москва» - в Сети показали первые снимки крейсера после атаки Украины (ФОТО)
Сегодня 08:08    94
Та самая "вторая фаза" о которой так долго кричали официально началась
Сегодня 08:00    119
«А Гитлер называл евреев братским народом?»
Сегодня 07:50    108
Україна запросила у G7 50 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету
Сегодня 07:32    87
УЗ: Для в'їзду в ЄС треба мати закордонний паспорт
Сегодня 07:23    128
Графік евакуаційних потягів на 18 квітня
Сегодня 07:14    108
Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского
Сегодня 07:05    122
Оперативна інформація станом на 06.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:56    146
 