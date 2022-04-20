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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 20 апреля
«Укрзалізниця» опубликовала расписание рейсов через Харьков, часть из которых являются бесплатными и доступными для эвакувации.
08:30 753 Харьков – Львов
11:30 229/230 Харьков – Ужгород*
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород*
14:58 15/16 Харьков – Ивано-Франковск
16:13 111/112 Харьков – Львов
19:27 795/796 Харьков – Днепр
20:15 21/22 Харьков – Трускавец
21:26 138/137 Харьков – Хмельницкий*
21:43 8/7 Харьков – Одесса
22:40 45/46 Ужгород – Лозовая
Знаком * отмечены эвакуационные бесплатные рейсы.
Источник: vecherniy.kharkov.ua