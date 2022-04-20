Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 20 апреля

«Укрзалізниця» опубликовала расписание рейсов через Харьков, часть из которых являются бесплатными и доступными для эвакувации.

08:30 753 Харьков – Львов

11:30 229/230 Харьков – Ужгород*

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород*

14:58 15/16 Харьков – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков – Львов

19:27 795/796 Харьков – Днепр

20:15 21/22 Харьков – Трускавец

21:26 138/137 Харьков – Хмельницкий*

21:43 8/7 Харьков – Одесса

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Знаком * отмечены эвакуационные бесплатные рейсы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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