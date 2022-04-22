Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:11
Просмотров: 31

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 22 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 22 апреля

22 апреля для жителей Харькова будут доступны следующие рейсы:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)

11:30 229/230 Харьков-Пас – Ужгород (бесплатный)

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород (бесплатный)

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск (билеты в продаже)

16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр (билеты в продаже)

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец (билеты в продаже)

21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий (бесплатный)

21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса-Главная (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Духоподъемность канула в океане лжи
Сегодня 08:11    39
Проти мирного населення України росіяни масово використовують заборонену зброю: заява Денісової
Сегодня 08:00    46
Глобальный голодомор 2022-2023 годов
Сегодня 07:50    95
Нацбанк Украины ввел новые валютные ограничения для населения
Сегодня 07:41    100
Украинские военные впервые с начала войны начали обучаться в Британии, – премьер-министр Борис Джонсона
Сегодня 07:30    97
10 хороших новин 21 квітня
Сегодня 07:20    153
ВСУ стали четвертой армией НАТО
Сегодня 07:10    108
РФ вигнали зі спостерігачів Організації американських держав
Сегодня 07:00    93
Голова Сейму Польщі: Українці б’ються за Європу, Києву треба дати зброю
Сегодня 06:51    92
Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:50    119
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 