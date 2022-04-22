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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 22 апреля
22 апреля для жителей Харькова будут доступны следующие рейсы:
08:30 753 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
11:30 229/230 Харьков-Пас – Ужгород (бесплатный)
13:55 46/45 Лозовая – Ужгород (бесплатный)
14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов (билеты в продаже)
19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр (билеты в продаже)
20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец (билеты в продаже)
21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий (бесплатный)
21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса-Главная (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua