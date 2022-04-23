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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 23 апреля
23 апреля жителя Харькова доступны следующие рейсы для выезда из города:
08:30 753 Харьков - Львов (билеты в продаже)
11:30 209/210 Харьков -Ивано-Франковск. (бесплатный рейс)
13:55 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатный рейс)
14:58 17/18 Полтава - ст. им. Т.Шевченко (билеты в продаже)
18:53 2/1 Харьков - Ивано-Франковск (билеты в продаже)
19:27 795/796 Харьков -Днепр (билеты в продаже)
21:26 138/137 Харьков - Хмельницкий. (бесплатный рейс)
21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua