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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 23 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 23 апреля

23 апреля жителя Харькова доступны следующие рейсы для выезда из города:

08:30 753 Харьков - Львов (билеты в продаже)

11:30 209/210 Харьков -Ивано-Франковск. (бесплатный рейс)

13:55 46/45 Лозовая - Ужгород (бесплатный рейс)

14:58 17/18 Полтава - ст. им. Т.Шевченко (билеты в продаже)

18:53 2/1 Харьков - Ивано-Франковск (билеты в продаже)

19:27 795/796 Харьков -Днепр (билеты в продаже)

21:26 138/137 Харьков - Хмельницкий. (бесплатный рейс)

21:43 8/7 Кропивницкий - Одесса (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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