Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 24 апреля

Расписание рейсов из Харькова и в Харьков по состоянию на 24 апреля.

07:50 - 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)

08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатный)

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород (бесплатный)

14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатный)

21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)

21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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