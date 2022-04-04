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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 4 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 4 апреля

В Укрзализныце опубликовали расписание рейсов для эвакуации.

Как сообщили в компании «Укрзализныця», 4 апреля жители города могут воспользоваться следующими регулярными и эвакуационными рейсами для выезда из города:

03:46 — 142/141 Лозовая – Львов (бесплатно)

07:50 - 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)

08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

11:30 - 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород (бесплатно)

12:06 — 45/46 Лозовая – Ужгород (бесплатно)

15:09 - 15/16 Харьков-Пас. – Рахов (бесплатно)

17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)

20:15 - 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец (билеты в продаже)

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)

21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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