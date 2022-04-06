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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 6 апреля
Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации компании Укрзализныця, 6 апреля из Харькова будут отправляться следующие эвакуационные и регулярные рейсы:
08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов (билеты в продаже)
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород
14:58 – 15/16 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов (билеты в продаже)
19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр (билеты в продаже)
20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец (билеты в продаже)
20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий
21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua