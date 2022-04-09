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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 9 апреля
Стало известно расписание железнодорожных рейсов из Харькова.
Как сообщили в компании Укрзализныця, 9 апреля для жителей Харькова доступны следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:
08:30 Харьков - Львов
10:05 Харьков - Киев*
11:00 Харьков - Львов
11:30 Харьков - Ивано-Франковск*
12:06 Лозовая - Ужгород
13:05 Харьков - Киев
19:27 Харьков - Днепр*
20:35 Лозовая - Хмельницкий*
21:08 Харьков - Ивано-Франковск*
21:43 Харьков - Одесса*
22:10 Ужгород - Лозовая*
Знаком * отмечены бесплатные рейсы.
Источник: vecherniy.kharkov.ua