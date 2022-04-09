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Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 9 апреля

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 9 апреля

Стало известно расписание железнодорожных рейсов из Харькова.

Как сообщили в компании Укрзализныця, 9 апреля для жителей Харькова доступны следующие регулярные и эвакуационные железнодорожные рейсы:

08:30 Харьков - Львов

10:05 Харьков - Киев*

11:00 Харьков - Львов

11:30 Харьков - Ивано-Франковск*

12:06 Лозовая - Ужгород

13:05 Харьков - Киев

19:27 Харьков - Днепр*

20:35 Лозовая - Хмельницкий*

21:08 Харьков - Ивано-Франковск*

21:43 Харьков - Одесса*

22:10 Ужгород - Лозовая*

Знаком * отмечены бесплатные рейсы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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