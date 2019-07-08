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Реконструкция переезда - с 12 июля изменятся маршруты трамваев №3 и 7

Реконструкция переезда - с 12 июля изменятся маршруты трамваев №3 и 7

В связи с закрытием трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская с пятницы, 12 июля, изменятся маршруты трамваев №3 и 7. Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Движение трамваев по ул. Москалевской и ул. Конева, от разворотного круга «Новожаново» до ул. Полтавский Шлях, и по ул. Николая Бажана, от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской, будет запрещено с 22:00 12 июля.

На время работ трамвай №3 будет курсировать следующими образом: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

трамвай № 7 - ходить не будет.

Транспорт начнет курсировать по своему маршруту после завершения ремонтных работ. 

Агентство Телевидения Новости

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