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Рекордне летовище: у Стамбулі відкрили аеропорт, який стане найбільшим у світі

Рекордне летовище: у Стамбулі відкрили аеропорт, який стане найбільшим у світі

Першим на нове летовище приземлився лайнер президента Туреччини

29 жовтня 2018 року президент Туреччини Реджеп Ердоган відкрив нову повітряну гавань – аеропорт "Стамбул". Перший етап будівництва летовища тривав близько 10 років. Про таке повідомляє "Новое время" з посиланням на "Анадолу".

Першим на нове летовище приземлився лайнер саме Ердогана. Як пише видання, на повну силу аеропорт запрацює вже до кінця грудня 2018 року. Спочатку він буде обслуговувати лише кілька напрямків: три маршрути в Анкару, Анталію та Ізмір, і один міжнародний – в Баку. На початковому етапі роботи летовище зможе прийняти понад 90 мільйонів осіб, у перспективі – 200 мільйонів пасажирів на рік. Тут буде побудовано шість злітно-посадкових смуг, стоянку на 50 літаків та паркову на 50 тисяч автомобілів.

Ердоган заявив, що після остаточного введення в експлуатацію аеропорту "Стамбул", інше велике летовище – Міжнародний аеропорт імені Ататюрка закриється для комерційних рейсів. Це ще одне велике турецьке летовище, протягом минулого року прийняло понад 64 мільйони пасажирів.

Загалом аеропорт буде розбудовуватися аж до 2028 року. Загальна його площа складе понад 76 мільйонів квадратних метрів.

Зауважимо, що поки новий аеропорт будували, не обійшлося без нещасних випадків. Під час зведення рекордного летовища загинули 38 людей. Були також арешти робітників, які зважувалися вийти на акції протесту.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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