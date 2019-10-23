Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 75

Ремонт Гимназической набережной продлили

Ремонт Гимназической набережной продлили

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, будет запрещено до 9 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфрастурктуры горсовета, это связано с продолжением капитального ремонта проезжей части. Ранее движение планировали открыть 26 октября.

Объезжать закрытый участок можно по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому.

Напомним, что в это время автобус №244э объезжает закрытый участок так:

• при движении в сторону ст. м. "Холодная Гора": пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского и далее по маршруту;

• при движении в сторону ст. Основа: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хозсуд Харьковской области взыскал более 7 миллионов за неоплату услуг геологической разведки
Сегодня 08:16    74
"Харьковоблэнерго" обратилось к абонентам
Сегодня 07:48    357
Суд после 16-месячного перерыва взялся за дело Штепы
Сегодня 07:11    78
Маєш борг – не полетиш за кордон: податківці загрожують харків’янам зняттям з рейсів
Сегодня 07:01    189
Харьковская чиновница попалась на взятке
Сегодня 06:33    298
На площади Свободы утром запрещается движение транспорта
Сегодня 06:15    146
На Харьковщине вандалы повредили мурал с портретами воинов
22.10.2019 08:44    166
Подробиці жорстокого вбивства жінки сином у її день народження (ВІДЕО)
22.10.2019 08:14    224
Харьковчан атакуют паразиты
22.10.2019 07:36    958
Підприємець нажився на ремонті дороги у Харківській області, — прокуратура
22.10.2019 06:58    145
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 