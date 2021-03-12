Ремонт окружной дороги Харькова: дорожники начали фрезеровать старый слой покрытия, водителей призывают к осторожности

На объездной дороге вокруг Харькова 11 марта начались работы по фрезерованию старого слоя покрытия.

Об этом сообщают в Службе автодорог в Харьковской области.

Как отметили в пресс-службе ХОГА, ремонт проходит в рамках программы Президента «Большая стройка».

По данным дорожников, запланированная стоимость выполнения работ составляет 1 800 000 000 гривен. Реализация контракта рассчитана на 2 года.

«11 марта начаты подготовительные работы к масштабному ремонту на автомобильной дороге М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», участок которой относится к объездной дороге вокруг Харькова. В целом на 58 километрах объездной дороги по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, появится новая разметка и обочины», - рассказали в САД, уверяя, что после завершения работ дорога будет капитально отремонтирована и не потребует ямочного ремонта.

Сейчас подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг» начала фрезерование старого слоя покрытия дороги и расчистку обочины от поросли.

Работы выполняются на участке от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвика Свободы.

Как отмечается, в местах проведения работ движение автотранспорта организовано одной половиной проезжей части в реверсном режиме по согласованной с Нацполицией схеме.

Также на днях в пределах Роганского жилмассива начнет фрезеровать покрытие подрядная организация ООО «Славдорбуд».

«Выполнение указанных работ при таких погодных условиях не противоречит действующим нормативным требованиям и не влияет на качество их выполнения, - отмечают в САД.

При этом дорожники обратились к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ, так как при фрезеровании (снятии) старого покрытия или при устройстве новых слоев асфальтобетона будут возникать временные технологические стыки.

«Соблюдайте требования Правил дорожного движения, обращайте внимание на предупредительные знаки, заботьтесь о своей безопасности и безопасности других», - предупреждают дорожники.

В Службе автодорог Харьковщины также напомнили, что объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5-ти дорог:

- М-03 «Киев-Харьков-Довжанский»;

- подъезд к Международному аэропорту «Харьков» (со стороны Довжанского)

- Р-78 «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка»;

- М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта»;

- подъезд к аэропорту «Харьков» (со стороны Киева).

Как отметили в Службе дорожников, капитальный ремонт на объездной дороге вокруг Харькова не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%. К тому же экстремальные погодные условия этой зимой и постоянное движение транзитного большегрузного транспорта привели к значительной аварийной ямочности, а на некоторых участках дорожное покрытие уже полностью разрушено.

«В этом году планируем начать ремонт на трех отрезках объездной: двух отрезках М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» и на отрезке «подъезд к Международному аэропорту« Харьков», - рассказали в САД.

Агентство Телевидения Новости