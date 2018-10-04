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РФ разворачивает новые военные силы на границе с Украиной - Турчинов

РФ разворачивает новые военные силы на границе с Украиной - Турчинов

Вдоль украинской границы происходят активное стремление развернуть дополнительные воинские подразделения РФ, которые по количеству сопоставимы с теми, что были в 2014 году.

Об этом в эфире "Прямого" после торжественной передачи военной техники украинской армии в Харькове заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Я убежден, что от состава украинской делегации вряд-то изменится. Проблема Минских переговоров, проблема Нормандского формата, проблема мирного пути урегулирования конфликта - это проблема Путина. Это проблема Российской Федерации, их попытки, вместо урегулирования проблемы, еще более обострить ситуацию. К большому сожалению, в последнее время они работают именно на обострение ситуации", - заявил Турчинов.

По его словам можно увидеть расположение войск не только на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы можем посмотреть, что происходит вдоль украинской границы - активное стремление развернуть дополнительные воинские подразделения. И по количеству они могут быть сопоставимы с теми, которые были в 2014 году. Когда Госдума принимала решение о вводе войск РФ. Поэтому это серьезная угроза. Новые подразделения , которые они разворачивают на линии с нашей границей не только для демонстрации силы, потому что это слишком дорого стоит для них. Эти силы могут быть использованы для ведения активных боевых действий. и мы должны это понимать и должны быть готовы к этому", - заключил Турчинов.

Источник: prm.ua

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