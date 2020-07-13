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Ryanair анонсував п’ять нових маршрутів з України в Італію на 2021 рік

Ryanair анонсував п’ять нових маршрутів з України в Італію на 2021 рік

Ryanair анонсував запуск п’яти нових маршрутів у 2021 році між Україною та Італією в додаток до вже оголошених одинадцяти напрямків.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Всі п’ять нових напрямків будуть виконуватися зі Львова з літнього розкладу 2021 року, який почне діяти з кінця березня.

Ryanair має намір літати в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і аеропорт Тревізо поряд з Венецією з частотою два рази на тиждень.

Також лоукостер в наступному році планує збільшити частоту польотів по вже діючих маршрутах зі Львова до Бергамо і Риму з двох до чотирьох разів на тиждень.

На початку липня Ryanair запустив відразу 11 маршрутів між Україною та Італією із загальною частотою 28 польотів на тиждень, отримавши дозвіл авіаційного регулятора Італії ENAC.

Маршрутна мережа включає рейси з Києва в Бергамо, Катанію, Болонью, Рим, з Одеси та Львова в Бергамо, Болонью і Рим, з Харкова в Бергамо.

У зв’язку з анонсом нових напрямків авіакомпанія оголосила розпродаж квитків від 799 гривень в один бік на рейси між Україною та Італією, які будуть виконуватися до кінця травня 2021 року.

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати чинні та можливі обмеження на в’їзд до Італії для громадян України й третіх країн.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

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