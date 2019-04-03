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Ryanair буде літати з Києва в третє іспанське місто

Ryanair буде літати з Києва в третє іспанське місто

Авіакомпанія Ryanair запустить прямі рейси з Києва до Валенсії з 29 жовтня 2019 року, свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Польоти будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Вильоти з Валенсії о 06:15, вильоти з Києва — о 11:55. Час у дорозі становитиме близько 4 годин.

Продажі квитків на новий напрямок вже відкриті. Переліт в одну сторону за тарифом Standard коштує від 66 євро з урахуванням усіх податків та перевезення маленького предмета ручної поклажі.

Квиток за тарифом Plus з включеною перевезенням в багажі сумки до 20 кг, вибором місця і розширеної нормою ручної поклажі обійдеться мінімум в 105,45 євро в одну сторону.

Валенсія стане третім містом Іспанії в маршрутної мережі Ryanair з Києва. В кінці 2018 року компанія запустила рейси з української столиці в Барселону, а з 27 жовтня 2019 року почне літати з Києва до Мадрида.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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