Ryanair полностью остановил продажу билетов из Харькова

Ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на рейсы из Харькова. Кроме Харькова, невозможно купить билеты на рейсы Ryanair из Херсона, пишет портал avianews.com.

Отмечается, что при попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летние месяцы система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

Перевозчик пока не объяснил, почему билеты на рейсы недоступны.

Из Харькова Ryanair планировал оставить шесть рейсов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона - в Вену, Краков и Варшаву.

Из-за пандемии коронавируса Ryanair неоднократно менял расписание, отменял и переносил рейсы из разных городов Украины, в том числе Харькова. Так, сначала Ryanair отменил все рейсы на январь, потом - на февраль.

Справка SQ. Ryanair — ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном.

Штаб-квартира Ryanair находится в Дублине, порт приписки — Станстед в Лондоне. Основные пункты назначения Ryanair: Лондон, Дублин, Стокгольм, Глазго, Брюссель и Франкфурт.

Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко. В частности, самолеты авиакомпании Ryanair можно увидеть в аэропортах Базеля, Барселоны, Берлина, Брюсселя, Варшавы, Зальцбурга, Кракова, Ливерпуля, Мадрида, Линца, Лиона, Палермо, Парижа, Праги, Римини, Тенерифе и еще целого ряда европейских столиц и небольших городов. Наиболее загруженным и популярным рейсом Ryanair считается авиационное сообщение между Лондоном и Дублином.

Флот авиакомпании состоит из множества самолетов Boeing 737—800.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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