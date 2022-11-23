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Рух тролейбусів №3 та 7 буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада

Рух тролейбусів №3 та 7 буде заборонено низкою вулиць з 11:00 до 13:00 23 листопада

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «вул. Університетська» - пров. Соляниківський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - вул. Кузнечна - розворотне коло «вул. Університетська»;

№7: ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова - б-р Богдана Хмельницького - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - вул. Миру - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - б-р Богдана Хмельницького - вул. Танкопія - вул. Ощепкова - ст. м. «Армійська».

Джерело: https://t.me/citykharkivua/19684

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