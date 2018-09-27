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Е-билет: в школах будут выдавать льготные проездные карты

Е-билет: в школах будут выдавать льготные проездные карты

Льготные карты на проезд в городском электротранспорте школьникам начнут выдавать уже с 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

По его словам, для того, чтобы механизм выдачи льготных проездных заработал, 26 сентября на заседании исполкома было принято  положение о порядке взаимодействия между всеми задействованными структурами и инвестором.

«Карты для школьников у нас уже готовы, и в ближайшие дни мы начнем их выдавать», - сообщил Сергей Дульфан.

Льготные карты системы «E-ticket» будут действовать как в наземном городском электротранспорте, так и в метро.

Но в октябре льготой на проезд школьники смогут пользоваться только в трамвае и троллейбусе. Для этого на карточке будет 30 бесплатных поездок. 

«Выдача карточек будет осуществляться КП «Харьков-Пасс» через прямые договоры со школами», - отметил директор департамента.

Он добавил, что в подземке по льготному тарифу школьники смогут ездить с 1 ноября, когда в метрополитене будет запущена система «E-ticket».

Всего льготные карточки получат почти 80 тысяч школьников.

Вслед за ними проездные «E-ticket» выдадут студентам, а после - всем оставшимся гражданам льготных категорий.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: E-ticket, Е-билет

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